«الصحة العالمية» تدعو لزيادة شحنات لقاح كورونا لأفريقيا بمقدار 7 أضعاف

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إلى زيادة تسليم لقاحات كورونا إلى قارة أفريقيا شهريًا، بمقدار سبعة أضعاف، بما يصل إلى 150 مليون جرعة، وذلك بعد أن توقعت في وقت سابق، أن تفشل معظم دول القارة في تحقيق الهدف الأساسي من حملات التطعيم، والمتمثل بتلقيح نسبة 10% الأكثر ضعفا من سكانها بنهاية الشهر الجاري.

من 20 مليون جرعة إلى 150 مليون

وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا - في بيان على موقعه الالكتروني: يجب أن ترتفع شحنات لقاح كوفيد-19 إلى إفريقيا بأكثر من سبع مرات من حوالي 20 مليون شهريًا إلى 150 مليون كل شهر في المتوسط ​​إذا كانت القارة تريد تطعيم 70% من سكانها بالكامل بحلول سبتمبر 2022.

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن تحالف كوفاكس، اضطر إلى خفض عمليات التسليم المخطط لها إلى القارة بنسبة 25% في عام 2021 بسبب نقص الإمدادات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن حظر التصدير.

ولفتت إلى أن شحنات كوفاكس لا تزال تصل إلى البلدان الأفريقية - حيث جرى تسليم 4 ملايين جرعة في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم يتم استلام سوى ثلث اللقاحات التي تعهدت الدول الغنية بمشاركتها مع إفريقيا بحلول نهاية عام 2021.

أكثر من 90% من الأفارقة بدون تطعيم

وفي وقت سابق من الشهر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن أكثر من 90% من السكان الأفارقة لم يتلقوا حتى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، فشل معظم الدول الأفريقية في تحقيق الهدف الأساسي من حملات التطعيم والمتمثل بتلقيح نسبة 10 بالمئة الأكثر ضعفا من سكانها ضد فيروس كورونا مع نهاية الشهر الحالي، داعية إلى تسريع وتيرة التطعيم.

وأرجعت المنظمة سبب ذلك، إلى تخزين اللقاحات في العالم لكنها نوهت بجهود آلية «كوفاكس».

وأشار مكتب أفريقيا في منظمة الصحة العالمية إلى أن 42 من أصل 54 دولة أفريقية أي نحو 80 بالمئة، لن تحقق هذا الهدف في حال لم تسرع هذه الدول وتيرة التطعيم الحالية.