انخفاض معدل التطعيم اليومي ضد كورونا يضع جنوب أفريقيا في مأزق

لا تزال الأوضاع في دولة جنوب أفريقيا جرّاء انتشار فيروس كورونا غير مسقرّة، وتزامن مع ذلك انخفاض معدل التطعيم اليومي ضد "كوفيد-19" طوال الأسبوع الجاري، الأمر الذي ينبئ أن حملة التطعيم ربما تفقد الزخم وسط انتقادات بسبب نقص المعلومات عن الجرعات في المجتمعات النائية والفقيرة.

انخفاض جرعات اللقاح في جنوب أفريقيا

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء قد نقلت عن الإحصاءات الحكومية أنه في يوم 20 سبتمبر، تم إعطاء 159 ألفا و542 جرعة فقط للمواطنين، مشيرةً إلى أنّ ذلك العدد يعد هو الأقل في يوم عمل منذ أغسطس، وذلك عندما تم إعطاء 147 ألفا و307 جرعات.

الحكومة تهدف لتطعيم 300 ألف مواطن يوميا

ويذكر أنّ العدد الذي تلقى التطعيم في دولة جنوب أفريقيا أقل كثيراً عن الهدف الحكومي الذي لم يتم تحقيقه بعد، حيث تهدف الحكومة في البلاد إلى إعطاء 300 ألف جرعة يومياً، ورغم ذلك تعد تلك الجرعات هي أدنى مستوى منذ قرار تطعيم الأشخاص في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما في أول سبتمبر.

تطعيم 11,8 مليون شخص بلقاح كورونا

ويذكر أنّه حتى الآن، تم إعطاء إجمالي 36,16 مليون جرعة في البلاد، بما في ذلك تلقي 11,8 مليون شخص، وذلك من إجمالي 40 مليون فرد بالغ في البلاد على تطعيم كامل.

«الخطة المصرية» أمل أفريقيا في الاكتفاء من لقاح كورونا

ومن جهته، نبه خبراء في الاقتصاد والصحة في وقت سابق إلى أن دول أفريقيا قد تتعرض لهزّة عنيفة في هذين المجالين العام المقبل، وذلك جرّاء قرار الشركات العالمية تخفيض حصتها من لقاحات فيروس كورونا بنسبة 25 في المئة، الأمر الذي جعل البعض يعقد أملاً على الخطة المصرية لتصنيع اللقاح المحلي وتصديره إلى القارة لسد احتياجاتها ولانتشالها من بؤرة انتشار الفيروس الذي ظهر أواخر عام 2019 في الصين.