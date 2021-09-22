جوائزها 1.8 مليون جنيه.. شروط المشاركة في مسابقات إبداع مراكز الشباب

بدأت وزارة الشباب والرياضة تستعد مبكرا، لإطلاق مهرجان مسابقة إبداع مراكز الشباب ، للنسخة الرابعة على التوالي 2021-2022، والتي تشرف عليها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

الشروط العامة للاشتراك في مسابقة إبداع لمراكز الشباب تحت إشراف مباشر من وزير الرياضة

«الوطن » تستعرض الشروط العامة للاشتراك في مسابقة إبداع لمراكز الشباب في النقاط التالي:

- الالتزام التام بمواعيد رفع الأعمال على الموقع الرسمي للمهرجان وفقا للمواعيد المحددة لكل مجال.

- السن من 18 إلى 40 عاما من أعضاء مراكز الشباب بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

ممنوع التقدم بعمل شارك في النسخ الماضية أو أي مسابقات أخرى

- يحظر أن يكون العمل المقدم من قبل الشباب قد شارك في مهرجان إبداع للسنوات السابقة أو مراكز الفنون بمديريات الشباب والرياضة أو مراكز الفنون بالجامعات أو أي مسابقات أخرى محلية ودولية.

- في حالة مخالفة أي شرط من الشروط العامة للاشتراك يتم استبعاد المخالف من المهرجان.

- حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفائزة ملك لصاحبها ولوزارة الشباب والرياضة.

- التأكيد على المشاركين في التصفيات النهائية تقديم بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية مركز الشباب أو النادي الرياضي وإيصال سداد العضوية للعام الحالي للاطلاع عليه من قبل مسئولي وزارة الشباب والرياضة.

- لا يسمح بمناصفة الجائزة في أي مجال من مجالات التسابق.

- يحق لأعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى للوقوف على حقيقة الأعمال المقدمة من الطلاب (هل من إبداعهم أم منقولة من غيرهم؟).

- لا يحق للشباب المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق.

جدير بالذكر أن جوائز مهرجان إبداع مراكز الشباب، في النسخة الماضية بلغت مليونا و800 ألف جنيه، وتتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتشرف على المهرجان وزارة الشباب والرياضة.