«التعليم»: مسحة مرتين لمن لم يتلقوا لقاح كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنه سيجري تطبيق كل الإجراءات الاحرازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديريات الصحة في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الحضور سيكون نظاميا في المدارس، مع تفعيل الحضور والغياب.

تسليم الكتب للطلاب اعتبارا من أول أيام الدراسة

وأضافت الوزارة، أنه جرى التأكيد على جميع المديريات والإدرات التعليمية بضرورة السماح بدخول العاملين لأماكن العمل، لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك، ويسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية للتطعيم في ضوء تقرير طبي لذلك، لافته إلى أنه جرى التنبيه على جميع المديريات، بضرورة تسليم الكتب للطلاب اعتبارا من أول أيام الدراسة.

وتابعت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على صورة منه، أنه سيتم إجراء مسحة مرتين للمعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، ولا يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، لمن يخالف هذه التعليمات مع إعمال ضوابط الحضور والإنصراف.

«شوقي»: المنصات التعليمية ستكون مكملة للعملية التعليمية وليست بديلة عنها

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة كثفت من التنسيق الكامل مع جميع المديريات لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن المنصات التعليمية ستكون مكملة للعملية التعليمية وليست بديلة عنها، مشيراً إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة تهتم بتنمية مهارات الطلاب.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم الإعلان عن تفاصيل المناهج الجديدة لطلاب الصف الرباع الابتدائي، مؤكداً أن هذه المناهج تم إعدادها من قبل لجنة متخصصة ووفق المعايير العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت على إضافة مواد جديدة تعمل على تنمية المهارات لدى الطلاب خاصة في النواحي التكنولوجية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه تم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الدراسة تبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل.