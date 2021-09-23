سمية الخشاب تكشف لـ«الوطن» حقيقة زرع شريحة في مخها: «غذيت دماغي»

«عندي نظرية إن سمية الخشاب زرعت شريحة في عقلها بتخزن عليها كل حاجة».. هكذا غردت متابعة عبر موقع «تويتر»، في أعقاب حصد الفنانة سمية الخشاب جائزة المليون ريال سعودي، مع الفنان ناصر القصبي في الحلقة الاستثنائية من برنامج «من سيربح المليون»، التي قدمها الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

وأضافت المتابعة في تغريدتها قائلة: «الشريحة دي سمية بتتعلم منها الترندات الدارجة هنا أو معلومات ثقافية، وشوية شوية هتتحول لحاجة شبه إنها هتبقى آلة، علشان الشريحة هيكون ليها الـupper hand علي عقلها وتعمل نسخ منها».

سمية الخشاب: حصلت على كورسات في اللغات والتنمية البشرية

وعلقت سمية الخشاب على هذه التغريدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلة: إنها أعجبت بما كتبته هذه المتابعة، رغم أنها لم تُركب شريحة أو ما إلى ذلك، لكن كتابتها تعد بمثابة أكبر دليل علي تحليها بالوعي والإدراك، واختلاف الفكر خلال الآونة الأخيرة، مضيفة: استفدت كثيرا من فترة الإغلاق، وقت انتشار فيروس كورونا، حيث غذيت عقلي بمعلومات جديدة، واطلعت علي ثقافات مختلفة، وحصلت على كورسات في اللغات والتنمية البشرية وعلوم الطاقة والأرقام والتغذية، ومنهم اكتسبت خبرات أهلتني للكتابة في مختلف المجالات عبر حسابي بموقع تويتر.

وتابعت: يُشكك البعض أحيانا في كتابتي لتغريداتي بنفسها، لكني أؤكد أنني من أكتبها دون الاستعانة بأحد، بدليل أن أبلة فاهيتا سألتني في مختلف المجالات وقمت بالرد عليها عند استضافتي في برنامجها «الدوبلكس» قبل أيام.

آخر أعمال سمية الخشاب في الدراما التليفزيونية

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مشاركتها في مسلسل «موسى» بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية «حلاوتهم»، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.