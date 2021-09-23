اللجنة البارالمبية: كل المتاعب والصعاب راحت لحظة تكريم الرئيس للأبطال

قالت حياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعضاء اللجنة البارالمبية، جاء بعد ما قدمته من مجهودات كبرى، وصعاب مر بها اللاعبين طيلة 4 سنوات كاملة، «كل التعب والصعاب راحت، لحظة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للأبطال، وده كان يوم سعيد جدا ليا وللجنة البارالمبية، ومش لاقيه كلام يكفي سعادتنا».

خطاب: «اللاعب بيجيلنا متدرب من النادي بتاعه»

وأضافت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن اللجنة تعقد بطولات جمهورية، وأخرى محلية بين الأندية، وأثناء البطولات يجري اختيار الأبطال، الذين نجحوا في تحقيق مراكز متقدمة، ويكونوا هم النواة لإنشاء المنتخب لكل لعبة من الألعاب، «بيكون جايلي اللاعب متدرب من النادي بتاعه، وبعدين يبدأ يدخل في المعسكرات الداخلية للجنة».

خطاب: «قالوله يا ريس إحنا سعداء باهتمام حضرتك بالرياضة البارالمبية»

وأوضحت أن أي لعبة يمارسها اللاعبيين المعاقين، يجب أن تكون تحت مظلة اللجنة البارالمبية، «فيه ألعاب موجودة جوه برنامج اللجنة البارالمبية الدولية، وفيه ألعاب لسه منضمتش للجنة البارالمبية الدولية، وفيه ألعاب منها وصلنا بيها طوكيو ودي من الألعاب اللي انضمت، وبالنسبة لكرة القدم فهما ليهم اتحاد خاص».

وأكدت أن اللاعبين لم يتحدثوا عن أي عراقيل عانوا منها خلال مسيرتهم الرياضية، ولكنهم عبروا عن سعادتهم بإنجازاتهم واحتفاء القيادة السياسية لهم، «لما اللاعب البارالمبي عمل مجهود 4 سنين ونجحوا أنهم يوصلوا لميدالية، ده كان شئ مش سهل لأي رياضي يصل لتلك المرحلة».