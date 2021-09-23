ضبط المتهم بنشر فيديو الخطف «المزيف» لطفل كفر الشيخ

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط القائم على نشر فيديو واقعة خطف طفل من أمام منزله في قرية محلة أبوعلي بدائرة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

مقطع فيديو لخطف طفل

وتبين أنه عامل، مقيم بمنطقة دسوق بكفرالشيخ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يتضمن خطف طفل من أمام منزله من قرية محلة أبو علي بدائرة مركز دسوق بكفرالشيخ، وما أسفر عنه الفحص بعدم صحة الفيديو المشار إليه.

القبض على ناشر فيديو الخطف المزيف

وبمواجهة المتهم، أفاد بأنه «خال» الطفل المذكور، واضطلاع والده بمغافلة جدته لأمه (الحاضنة) وأشقائه وفر هاربًا، مضيفاً أنه بث الفيديو المشار إليه لحث المسئولين على إعادة نجل شقيقته خشية قيام والده بإقامة دعوة قضائية يتهم فيها والدته بالإهمال للحصول على حكم باكتساب حضانة أطفاله الثلاثة. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.