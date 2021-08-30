خطف طفل المحلة.. لوحات مسروقة وتفحم السيارة المستخدمة في الواقعة «فيديو»

يقدم « الوطن» بث مباشر من أمام منزل الطفل زياد أحمد البحيري المختطف من أحضان والدته بنطاق الطريق الدائري «المحلة _ المنصورة»، أمس، وذلك من قبل مجهولين ملثمين بحوزتهم سيارة ملاكي، ولاذوا بالهرب.

طفل المحلة.. الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بقيادة اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، وتحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية،جهودها لكشف ملابسات خطف طفل المحلة وتحديد هوية المتهمين، وانتقل فريق بحث من الأجهزة الأمنية إلى منزل الطفل ومحل الواقعة ومشاهدة الكاميرات المحيطة بالمكان وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعه كشف ملابسات الواقعة، وسماع أقوال أسرة الطفل ومعرفة مدى وجود خصومات مع أحد من عدمه.

طفل المحلة.. كشف هوية السيارة وإضرام النيران فيها

وكشف مسئول أمني بمديرية أمن الغربية، أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن السيارة المستخدمة في تنفيذ الحادث، لوحاتها مسروقة من لوحات سيارة في محافظة الدقهلية، ومبلغ بسرقتها من تاريخ 16 أغسطس الجارى.

وأشار إلى أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة تحمل أرقام «د و ق 1246»، وتم العثور عليها وعلى اللوحات متفحمة على طريق قطور طنطا بنطاق قرية سجين، مركز قطور، ومحرر بسرقتها محضر في قسم شرطة ثان المنصورة بإسم حسن داوود.

طفل المحلة.. فريق النيابة العامة يعاين موقع الحادث

انتقل فريق من النيابة العامة بالمحلة إلى موقع الحادث ومعاينة المكان وأمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين، وكشف ملابسات الحادث.

طفل المحلة.. فيديو يوثق عملية الخطف

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر لحظة خطف الطفل زياد من داخل أحد محلات «السوبر ماركت» بمدينة المحلة، أمام منزله في سيارة ملاكي، حيث التقطت الواقعة بواسطة كاميرات المراقبة داخل أحد المحلات المجاورة، على الطريق الدائري بين المحلة وطنطا.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المدعو «أحمد البحيري»، باختطاف نجله «زياد»، 8 سنوات، من أحضان والدته، على أيدي مجهولين ملثمين، فروا هاربين بنطاق الطريق الدائري.

وعلى الفور، انتقل الرائد محمد هاشم، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، إلى مكان واقعة خطف الطفل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة ضبط الجناة.