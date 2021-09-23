حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والمدارس والمستشفيات في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عمليات تطهير وتعقيم المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، حيث قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام برئاسة المهندس محمد الدالى، بتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية والخدمية التى يتردد عليها المواطنين و أيضاً المستشفيات والمدارس والمعاهد الأزهرية.

الحملة شملت جميع المراكز والمدن

تضمنت الحملات التى جاءت وفقاً للمعايير والاشتراطات المقررة فى هذا الشأن، مناطق ومنشآت عديدة بجميع المراكز والمدن وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك حسب بيان صادر عن المحافظة.

ووجهت «المحافظ» باستمرار تنفيذ تلك الحملات بكافة المناطق، ووضع خطة محددة لاستكمال عمليات تطهير وتعقيم المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب .

خطة لتطبيق الإجراءات الوقائية بالمدارس

وطالبت محافظ دمياط بوضع خطة محددة تستهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، في ظل تلك الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة كورونا خاصة مع تزايد الإصابات في الوقت الحالي، كما أكدت على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة.

رصد مبكر للحالات المصابة

و شددت على تفعيل منظومة الرصد المبكر لأي حالة تظهر عليها أعراض والتعامل معها.