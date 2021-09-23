زوجة حمادة هلال تتعرض لحادث سير مع أبنائها بعد تصدرها «التريند»

أعلن المطرب حمادة هلال، تعرض زوجته وأبنائه لحادث سير، عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، وذلك بعد أيام من تصدرها «التريند»، عقب ظهورها دون حجاب في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية.

وكتب: قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سير سيارة هي وأولادها.

حمادة هلال يفوز بجائزة الإبداع عن دوره في مسلسل «المداح»

وكان حمادة هلال، فاز بجائزة الإبداع عن دوره في مسلسل «المداح»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركته البطولة كل من نسرين طافش، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبدالعزيز، محسن منصور، محمد الصاوي، عمرو رمزي، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، هادي خفاجة، تامر شلتوت، محمد أبوداود، من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.