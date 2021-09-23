مدير شراكات الأخبار بفيس بوك ينصح الشباب: «هتكتشفوا نفسكم أكتر بالشغل»

قال محمد عمر، مدير شراكات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«فيس بوك»، إنّ الشركة اضطرت لعمل موظفيها من المنزل، بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ نحو سنة ونصف، «التحدي الذي أقابله في العمل من المنزل، هو أن الحياة العامة باتت متداخلة على الخاصة، ولا يوجد سيطرة على ذلك».

عملت في مجلة أسبوعية خلال فترة دراستي بالجامعة

وأضاف «عمر»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنَّه كان وهو صغير لديه شغف بالصحافة والتكنولوجيا، فوجد فرصة في واحدة من المجلات الأسبوعية الفنية في مصر، وقبلوه، وظل متدربا فيها لمدة 5 سنوات، حتى أصبح محررا، وخلال هذه الفترة، تدرب في أماكن أخرى، وذلك بالتزامن مع دراسته بالجامعة، وعمله بالمجلة.

وأشار إلى أنه كان مهتما بالجانب التحريري، وكيفية كتابة خبر بشكل صحيح لغويًا وتحريريًا، ووضع عنوان جذاب، لكن حاليًا هو يقوم بشراكات، ومسؤول عن الجانب الاقتصادي من علاقة «فيس بوك» وناشري الأخبار، وبالتالي كان لزامًا عليه التعلم والعمل.

نصيحة لأي خريج: «اشتغل وابتدي جرب»

وأوضح أنَّ نصيحته الأولى لأي خريج، بألا يُقيم أول فرصة عمل جاءت له، مردفا: «ميقولش دي مش الشغلانة اللي كنت أتمناها أو عايزها، اشتغل وابتدي جرب، وأنت هتكتشف نفسك أكبر، وعاوز تعمل إيه بعد أول تجربة ليك».

ولفت إلى أنه بدأ في الإنفاق على نفسه بأمواله بعد الجامعة مباشرة، حيث كان أول مرتب له 250 جنيها، «أنا شايف دة متأخر، المفروض كان من البداية وقت ما اشتغلت في الجامعة أصرف على نفسي».

وأوضح أنه انتقل إلى شركة «تويتر» للعمل بها، فقدم واستطاع العمل هناك، «كانت فرصة هايلة بالنسبة ليا وفتحت ليا أبواب كتير»، وفي آخر 6 أشهر للعمل، هناك انتقل لدبي في 2018، كان هناك فارق كبير، ثم وجد فرصة للعمل في «فيس بوك» وتقدم لها.

وتابع: «لما اشتغلت في شركة فيس بوك، اكتشفت حاجة قعدت ألوم نفسي إني إزاي مكنتش بفكر في حاجة زي كدة، وهي واحدة من الأمور اللي بتعلمها، وهي كيفية التركيز على التأثير الإيجابي، وتطبيقه على مجتمعاتي عبر فيس بوك، ودي نقطة مكنتش بركز فيها قبل كدة».