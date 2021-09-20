ضبط المتهم بالتحرش بـ«طالبة» في القاهرة بعد نشرها فيديو عبر «فيسبوك»

كشف الأجهزة الأمنية بوزار الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» لإحدى الفتيات بالقاهرة، متضمنًا تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو عبر «فيس بوك» لإحدى الفتيات متضمنًا تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها ومضايقتها بصفة يومية.

تحديد هوية الفتاة

بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة - مقيمة بمحافظة القاهرة)، وبسؤالها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص، مقيم بجوار محل إقامتها، لتعديه عليها بالسب وتحريرها محضرًا ضده.

اعترافات المتهم المتحرش بالفتاة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة قيام الشاكية بالتعدى عليه بالسب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.