بعد استغاثة على «فيسبوك».. محافظ أسوان يأمر بالبحث عن فتاة في إمبابة

في لفتة إنسانية، أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليمات عاجلة إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة، أحمد حمدي، بالتنسيق مع مديرية التضامن في محافظة الجيزة، لتكليف فريق التدخل السريع بالبحث عن فتاة أسوانية، تركتها زوجة والدها وحيدة في أحد الشوارع بمنطقة إمبابة، دون أي عائل أو مصروفات.

جاءت تعليمات محافظ أسوان بسرعة البحث عن الفتاة «سجدة أحمد علي»، 15 سنة، في استجابة سريعة من جانبه، مع الفتاة التي تداولت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مشكلتها، حيث وجه المحافظ بالبحث عن الفتاة الأسوانية وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها، والعمل على إعادتها إلى أسوان مرة أخرى.

وكلف المحافظ، ضمن تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان اليوم الخميس، بإيداعها في دار رعاية البنات، لحين التواصل مع أسرتها لاستلامها، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع زوجة الأب التي تسببت في هذه المشكلة.

على جانب آخر، واستمراراً للجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشأن تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على أراضى الدولة والإشغالات بالأسواق، مع رفع تراكمات المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة العامة بجميع المراكز والمدن في الفترة الصباحية والمسائية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 6 حالات تعديات بناء في المهد على أراضي الدولة، بمساحة 850 متراً مربعاً في منطقة الصداقة الجديدة.

كما أسفرت الحملات عن رفع 440 طناً من المخلفات والأتربة في نفس المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 150 حالة إشغال بنطاق حي غرب أسوان، بشوارع أبطال التحرير والمطار والحدادين، بالإضافة إلى شارع السوق السياحي، مع مصادرة 60 من المضبوطات المتنوعة.