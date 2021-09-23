العناني يتابع إنشاء تطبيق إلكتروني للترويج للمقصد السياحي المصري

عقد، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة و الآثار، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء تطبيق الكتروني عبر الهاتف المحمول «موبايل أبليكيشن» الذي ستطلقه الوزارة قريبا للترويج للمقصد السياحي المصري محليا وعالميا.

التطبيق يهدف للتعريف بالأنشطة السياحية للمقصد المصري

حضر الاجتماع نائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعدو الوزير للشؤون الفنية والتحول الرقمي، ومستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والشركة المنفذة لتطبيق الهاتف المحمول.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تصميمات المرحلة الأولى من التطبيق، الذي يهدف إلى تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط والفعاليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والثقافية والفنية والبيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري، كما أنه سوف يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر إليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.

التطبيق يتيح للسائحين حجز تذاكر المتحف والمناطق الأثرية

كما يتيح التطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الأثرية كمرحلة أولى تمهيدا لادراج باقي المواقع.

وقد تم إعداد التصميمات والمحتوي الخاص بالتطبيق وفقا للملامح الأساسية للإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

كما تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولى ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع اتحاد الغرف السياحية.