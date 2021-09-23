«رجال الأعمال الفلسطينيين»: عمال مصر بدأوا تحويل شارع في غزة إلى كورنيش

قال على الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، إنه ليس بالجديد على الشعب والقيادة السياسية المصرية التدخل من أجل حل المشكلات الموجودة في فلسطين عامة، كوقف العدوان والدعم اللامحدود سياسيا واجتماعيا وماديا لقطاع غزة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من طالب بوقف العدوان على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي في اليوم الأول له.

"الحايك": أهالي قطاع غزة يرسلون التحية والتقدير للقيادة السياسية والشعب المصري على دعمهم للقضية الفلسطينية

وأضاف «الحايك»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن أهالي قطاع غزة يرسلون التحية والتقدير للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري على دعمهم الدائم للقضية الفلسطينية، «الرئيس السيسي يستكمل ما وعد به من خلال المنحة المصرية للقطاع».

الحايك: «كان عندنا كورنيش صغير ولا يسمي كورنيش»

وأوضح أن العمالة المصرية في القطاع تعمل حاليا على تحويل شارع الرشيد، شمالي قطاع غزة إلى كورنيش بحري، ويأتي ذلك استكمالا لما وعد به الرئيس السيسي في إعادة الإعمار هناك، «كان عندنا كورنيش صغير لا يسمى كورنيش، والمنطقة التي بدأت العمالة المصرية العمل فيها، لم يكن بها كورنيش وكانت الطرق فيها مكسرة بسبب الحروب الإسرائيلية على القطاع».

وتابع: «اليوم يبدأ الإخوة والمهندسون المصريون في بناء كورنيش البحر شمال قطاع غزة، ومطمئنون على استكمال ما بدأه الرئيس السيسي والمنحة المقدمة لدعم وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، ومصر أول دولة تدخل في غزة لتنفيذ مبادرة الرئيس لإعادة الإعمار في القطاع».