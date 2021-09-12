صواريخ الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواقع في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات على أهداف في قطاع غزة المحاصر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وقصفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ موقع قرب منتزه مخيم المغازي وسط القطاع بعدة غارات جوية، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

كما قصفت مروحيات الاحتلال، موقعا في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت موقع على الطريق الساحلي غرب رفح بعدة غارات، وجاء القصف الإسرائيلي في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على منطقة الغلاف.

دوي صافرات الإنذار في عدة بلدات بمنطقة غلاف غزة

وكانت صافرات الإنذار، دوت مساء أمس السبت، في عدة بلدات بمنطقة غلاف غزة، أبرزها: سديروت وشعار هنيجف، حيث أسقطت منظومة الدفاع الإسرائيلية «القبة الحديدية» صاروخا واحدا، على الأقل، من بين عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وجاءت هذه التطورات في الوقت التي لازالت تبحث فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرين الفاريين من سجن جلبوع الإسرائيلي مناضل النفيعات وأيهم كممجي

وكان 6 من الأسرى الفلسطينيين، تمكنوا الاثنين الماضي من الفرار من سجن «جلبوع» شديد الحراسة شمالي إسرائيل، ومنذ مساء أمس الأول الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وكانت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أعلنت، أمس السبت، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الـ6 الذين هربوا من «سجن جلبوع»، ضمن صفقة تبادل قادمة مع إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إضراب شامل في محافظة جنين تضامنا مع الأسرى

من جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، أن اليوم الأحد، إضراب شامل تضامنا مع الأسرى.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من قرية العرقة غرب جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما داهمت عددا من المنازل في قرية الطيبة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت العرقة والطيبة وداهمت عدة منازل واقعة بمحاذاة جدار الضم وفتشتها واستجوبت ساكنيها عرف من أصحابها عمار زياد جبارين، كما احتجزت في العرقة الشقيقين جميل وفؤاد واكد وأخلت سبيلهما بعد استجوابهما.

كما داهم الاحتلال الإسرائيلي، ملعب بلدية يعبد، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على حاجز الجلمة شمال شرقي جنين.