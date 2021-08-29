رغم الهدنة.. القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر

رغم الهدنة التي عقدها الفلسطينيون والإسرائيليون، برعاية مصرية عقب حرب دامية في مايو الماضي، إلا أن الاشتباكات بين الجانبين تجددت مرة أخرى، في مؤشر لتصاعد الأحداث من جديد، حيث قصفت طائرات تابعت للاحتلال، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن طائراته قصفت منشأة تابعة لحركة حماس في غزة؛ ردا على إطلاق بالونات حارقة على جنوب إسرائيل، وتنظيم احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي.

بينيت من واشنطن: سنعمل في غزة وفقا لمصالحنا

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للصحفيين في واشنطن قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى إسرائيل، ليختتم زيارة رسمية توجت بلقاء مباشر مع الرئيس جو بايدن: «سنعمل في غزة وفقا لمصالحنا».

وأضاف: «حققت كل أهداف الرحلة إلى واشنطن، بما في ذلك التعاون الاستراتيجي في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية».

وكان بينيت في زيارة سريعة للولايات المتحدة، وتعد المرة الأولى التي يلتقي فيها بالرئيس الأمريكي منذ توليه منصب رئيس الوزراء في يونيو.

وتواصل إسرائيل الحصار منذ أن سيطرت حماس على السلطة في غزة عام 2007 ، بعد عام من فوزها في الانتخابات الفلسطينية، وأدى الحصار، الذي يقيد حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة، إلى تدمير اقتصاد القطاع.

وشددت إسرائيل الحصار منذ الحرب التي استمرت أحد عشر يوما في مايو الماضي، وطالبت بإعادة رفات جنديين قتيلتين، وإطلاق سراح مدنيين اثنين يعتقد أنهما محتجزان لدى حماس، بينما تعمل مصر على دعم وقف إطلاق النار لإنهاء القتال.