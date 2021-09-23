نص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة النظم الغذائية 2021

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، اليوم الخميس، بخالص الشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرته بدعوته لقمة النظم الغذائية في موعدها، رغم التحديات، متابعا أن قمة اليوم تُعقد في لحظة محورية دقيقة، تتطلب بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات الراهنة.

السيسي: تأسيس نظم غذائية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا

وأكد أن تأسيس نظم غذائية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ، لافتا إلى أن خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم، خاصة في أفريقيا، ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة، موضحا أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، إلى أن قمة النظم الغذائية فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازمة، موضحا أن مصر دشنت حوارا وطنيا شاملا منذ ديسمبر 2020، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام، لافتا إلى أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية، إيمانا بضرورة توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب.

السيسي: مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقي موحد يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي

وتابع بأن مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقي موحد، يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي، موضحا أننا سنواصل العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات، سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن ما ستشهده قمة النظم الغذائية من نقاشات ستساهم في دعم تحقيق الأمن الغذائي وترسيخ الحق في الغذاء الرئيس السيسي: «نجاحنا مرهون بمدى القدرة على الخروج بنتائج تساهم في صياغة نظام غذائي مستدام قابل للتنفيذ يراعي خصوصية كل دولة»، مشددا على أنه يجب تطوير آليات تمويلية خلاقة وتعاون دولي لتحقيق الأهداف المنشودة لتلبية احتياجات الشعوب.