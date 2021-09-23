السيسي: مصر تعتزم مواصلة العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة المجاعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعتزم استمرار العمل مع أشقائنا الأفارقة، لمواجهة تحديات مخاطر المجاعات، سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأضاف السيسي، في كلمة قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ76، اليوم الخميس، أنه على ثقة بأن ما تشهده هذه القمة من مداولات ونقاشات سرية، ستساهم في دعم العمل تجاه تحقيق الأمن الغذائي، كما ستساهم في ترسيخ الحق في الغذاء، كأحد الحقوق الأساسية للشعوب.

السيسي: نجاح القمة مرهون بالخروج بنتائج تساهم في صياغة نظام غذائي مستدام وطموح

وأوضح الرئيس، أنه يظن في تقديره، أن النجاح اليوم، مرهون بمدى القدرة على خروج بنتائج من تلك القمة، تساهم في صياغة نظام غذائي مستدام وطموح قابل للتنفيذ، يراعي خصوصية كل دولة وهويتها، دون فرض رؤى أو نماذج محددة.

وأشار إلى أن ذلك سياعد في توفير الدعم المطلوب، عبر تطوير آليات تمويلية خلاقة، وتعاون دولي فعال، يجمع الدول بأطراف المنظومة الأممية وشركاء التنيمة، مع وضع آليات متابعة فعالة ومرنة وطنيا ودوليا، تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة، والتطلعات المشروعة لتلبية احتياجات الشعوب جميعا.

السيسي يدعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الأفريقية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال كلمة له مسجلة في الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، وخاصة الأفريقية والدول متوسطة الدخل، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية، من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول، لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية، وفقا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة.