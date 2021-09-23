السيسي: مصر دشنت حوارا وطنيا أسفر عن وثيقة للتحول لنظام غذائي صحي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر أدركت في وقت مبكر، فرص مواتية لطرح أفكار وحلول لتلك التحديات في قمة الغذاء، فضلا عن الدول التي يمكن أن تطلع به في تعزيز التعاون الدولي، وحشد التمويل اللازم في هذا الصدد، مؤكدا أن مصر سارعت في القيام بدورها في إطار العملية التحضيرية للقمة، وطنيا وإقليميا.

التوافق على وثيقة وطنية للتحول لنظام غذائي صحي ومستدام

وأضاف السيسي، في كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه على المستوى الوطني، دشنت مصر حوارا وطنيا شاملا منذ ديسمبر 2020، ضم كل المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول لنظام غذائي صحي ومستدام.

السيسي: استمرار جائحة كورونا أثبت أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فإنها عرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة مسجلة خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، تطرق فيها إلى أزمة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين، أثبتت مجددا أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية، فإنها عرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات، مهما تفاوتت مستويات تقدمها.

وأضاف خلال كلمته، «هنا تجدر الإشارة، إلى ما يحمله موضوع دورة الجمعية العامة لهذا العام من أهمية إذ لخص ما نحن بحاجة إليه في عالم اليوم، من صمود في مواجهة وباء كوفيد-۱۹، وأمل في التعافي منه، الأمر الذي يلقي الضوء على أهمية تذليل الصعوبات، أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توافرها بصورة عادلة ومتساوية، بل ويكسبها أولوية قصوى.