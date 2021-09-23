جنوب سيناء تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قال مصدر طبي بصحة جنوب سيناء، إن المحافظة سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩، ليرتفع عدد المصابين إلى نحو 45 حالة، وأكد المصدر أن عدد الحالات التي تتلقي العلاج في العزل المنزلي 35 حالة، فيما جرى احتجاز 10 حالات داخل المستشفيات.

وارتفعت حالات الوفاة بالمحافظة إلى 79 حالة منذ بدء الجائحة، وذكر المصدر أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس منذ ظهوره بلغت 1210 حالة، وإجمالي العينات التي جري سحبها 3286 حالة بينها 1334حالة إيجابية وباقي الحالات سلبية.

«رخا»: الوضع الصحي مستقر والمستشفيات مستعدة لاستقبال الحالات

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء أن الوضع الصحي مستقر وأعداد الإصابات أقل من باقي محافظات مصر، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها أن 123 ألف مواطن حصلوا على اللقاح سواء جرعة أولي أو ثانية، إلى جانب التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تشديدات الجهاز التنفيذي للمحافظة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم تخفيفها، إلي جانب الندوات التثقيفية التي يجري عقدها في كل المديريات والجهات لمواجهة الموجة الرابعة من الجائحة.

وأضاف أن جميع المستشفيات مستعدة لاستقبال الحالات وهناك أماكن للعزل، والأطقم الطبية مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع المصابين، مشيرا إلى أن هناك وفرة في أسطوانات الأكسجين واللقاحات وكل أدوية البرتوكول المتعارف عليها.

مبادرة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تجوب المقاهي

وأوضح وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة تجوب كل المناطق بالمحافظة بداية من طابا وحتى رأس سدر بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي.