جنوب سيناء: تطعيم 90% من موظفي القطاعات الحكومية بلقاح كورونا

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية نفذت العديد من الحملات والندوات التثقيفية في كافة المديريات، لتوعية المواطنين بمخاطر الموجة الرابعة لجائحة كورونا، مؤكداً أنه جرى تطعيم أكثر من 90% من العاملين في القطاعات الحكومية بجنوب سيناء.

وأكد وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء، في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أن الإصابات بالمحافظة منخفضة للغاية، مقارنةً بالمحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن حالات الوفاة قليلة أيضاً، بالنسبة لباقي المحافظات.

المنطقة الأزهرية تعقد ندوات تثقيفية حول كورونا

ومن جانبه، قال الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جرى عقد عدة ندوات ولقاءات مع جميع العاملين في قطاع المعاهد والمنطقة الأزهرية، من أجل تنفيذ تعليمات الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة الخاصة بمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف أنه جرى التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق قرار حظر دخول المنطقة أو المعاهد إلا بعد الحصول على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو التسجيل في موقع وزارة الصحة.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية في جنوب سيناء إلى أن نحو 95% من العاملين بالمنطقة الأزهرية تلقوا الجرعة الثانية أو الأولى من اللقاح، وشدد على أنه لن يسمح بدخول أي مواطن إلا بعد ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، وحذر «خضر» من التهاون في مواجهة الموجة الرابعة للفيروس.

123 ألفا تلقوا التطعيمات في جنوب سيناء

إلى ذلك، كشف مصدر طبي، طلب من «الوطن» عدم ذكر اسمه، أن نحو 123 ألف مواطن من أبناء جنوب سيناء أو المقيمين بها حصلوا على لقاح كورونا، حيث تُعد المحافظة من أعلى محافظات مصر بالنسبة للحصول على اللقاح، مشيراً إلى أن مديرية الصحة تقوم بتوفير اللقاح داخل المستشفيات والمراكز التابعة للمديرية.