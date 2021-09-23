منتدى «العلم المفتوح» يصدر 24 توصية.. منها نشر الوعي وإعداد استراتيجية

أعلنت الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، توصيات المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية، الذي نظم من قبل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع جامعة الجلالة ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على مدار يومي (21 و22 سبتمبر 2021 بمقر جامعة الجلالة بالعين السخنة، والذي يأتي ضمن المشروع الإقليمي «دعم عملية التشاور في مجال العلم المفتوح في المنطقة العربية».

وأشارت عبدالباري، إلى أنّ فعاليات المنتدى شهدت على مدار اليومين، مجموعة من المشاركات الفعالة بين الحضور والمتحدثين بالجلسات، وانتهت إلى عدد من التوصيات، منها:

توصيات منتدى العلم المفتوح

1. زيادة التعاون العلمي المشترك إقليميًا ودوليًا ومشاركة المعلومات من أجل تعميم الفائدة على المجتمع.

2. الاتصال بالكيانات الفاعلة في المجتمع وعدم الاقتصار فقط على المجتمع العلمي.

3. أهمية تبادل البيانات والمعلومات لدعم أنظمة المعرفة وصنع القرار.

4. الوعي بالمسارات المتنوعة للعلم المفتوح، بحيث يتم الاستعداد في الوقت المناسب للانتقال إلى التطبيق والاستفادة منه.

5. إتاحة المعرفة العلمية للجميع وسهولة الوصول إليها ويمكن إعادة استخدامها من قبل الجميع وعلى رأسها الاحتياجات الخاصة لزيادة المعارف العلمية وتحسينها، ونشرها على نطاق أوسع.

6. نشر الوعي بالعلم المفتوح سواء على المستوي الأكاديمي أو العامة.

7. تبسيط العلم للعامة الذين لا يملكون الوعي الكافي بالعلوم وأهميتها (ثقافة المعرفة العلمية للجمهور) من خلال مراكز العلوم والتكنولوجيا.

8. إجراء ورش عمل للمجتمع المدني مع المراكز البحثية والعلمية حتى تكون العلوم المفتوحة في خدمة المجتمعات ونابعة من المجتمع المدني لحل مشاكله.

تشجيع الباحثين على النشر العلمي

9. تطوير بيئة سياسية تمكينية للعلم المفتوح على أن تشمل الحوافز للعلم المفتوح، بهدف تشجيع الباحثين على النشر العلمي خاصة في المجلات ذات الوصول المفتوح، وتقليل الفجوة بين صناع السياسات والباحثين والمراكز البحثية لإصدار تشريعات تخدم البحث العلمي وتعزيز تطبيق العلم المفتوح.

10. الاستثمار في البنية التحتية والخدمات في مجال العلوم المفتوحة.

11. الاستثمار في الموارد البشرية والتعليم ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات في مجال العلوم المفتوحة.

12. تعزيز التعاون الدولي مع أصحاب المصلحة المتعددين بهدف تقليص الفجوات الرقمية والمعرفية.

13. رفع الوعي للمستفيد النهائي وأصحاب المصلحة في القطاعات الرسمية وصناع السياسة بأهمية العلم المفتوح.

14. تحويل المجتمعات العلمية والبحثية لمجتمعات إبداعية ومنتجة تعزز العلاقة بين العلم والمجتمع وتنهض بالإنسانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

15. إنشاء شبكة عربية للعلم المفتوح على غرار تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

16. التعريف بواحات العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية بهدف الوصول لنماذج أولية ثم منتجات صناعية.

17. وضع الأسس لإعداد الاستراتيجية العربية للعلم المفتوح على أن تكون جزءا مكملا لاستراتيجية البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار لجامعة الدول العربية وملحقًا لها، مع التأكيد على ضمان حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث العلمي، ووضع التشريعات التي تنظم ذلك.

18. دعوة الدول العربية إلى تبني إنشاء صندوق لدعم مبادرات العلم المفتوح.

19. إجراء العديد من ورش عمل للتعريف بالخدمات التي تقدمها «منصة اليونسكو الإقليمية للعلوم في المنطقة العربية» من أجل تعظيم الاستفادة منها.

ربط المنصات المفتوحة بين الدول العربية

20. إتاحة أدوات العلم المفتوح المختلفة وربط منصات المصادر المفتوحة بين الدول العربية لمشاركة المعلومات وتعظيم الاستفادة منها.

21. وضع إطار قانوني خاص لضمان حقوق النشر والملكية الفكرية العلمي مع الحفاظ على التحكيم والتقييم لضمان جودة البحث العلمي والمنشورات.

22. تشجيع مشروع «الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية Arabic Citation Index (ARCI)» والذي يعد ثمرة التعاون المشترك بين بنك المعرفة المصري وشركة كلاريفيت أناليتكس (شبكة العلوم Web of Science) بوصفه رافدًا رئيسيا من روافد الدوريات العلمية العربية، ودعمه على جميع المستويات الحكومية والأكاديمية والخاصة، واتخاذ الأساليب الكفيلة بوصول رسالته السامية إلى جميع المحافل العلمية العربية.

23. الاهتمام بإكساب الباحثين ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ومديري المكتبات المهارات اللازمة من أجل تطبيق العلم المفتوح.

24. أهمية العلم المفتوح في إنقاذ الأرواح، ويعتبر ما حدث خلال مواجهة جائحة كوفيد 19 مثالًا رائعًا على ذلك.

يذكر أنّ جلسات المنتدى شهدت على مدار اليومين تحليلًا للوضع الراهن للعلم المفتوح، وركائزه الأساسية، وتفعيله في المنطقة العربية، إضافة إلى وضع توصيات لتعزيز دوره باستخدام المعامل الإلكترونية والتكنولوجية.