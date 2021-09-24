الصحة: وفيات كورونا بالموجة الرابعة ستكون أقل.. وطبيبة توضح السبب

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد تصل ذروتها خلال من 3 إلى 4 أسابيع مُقبلة، لافتة إلى أن نسبة الوفيات بعدوى «كوفيد 19» في الموجة الرابعة أقل من نسبتها في الموجات السابقة.

ومن جانبها، توضح الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، أسباب انخفاض نسبة الوفيات في الموجة الرابعة من فيروس كورونا مقارنة بالثلاث موجات السابقة، قائلة إن حالات الإصابة في ازدياد يوميًا بنحو ما يصل إلى 100 إصابة، بجانب المصابين الذين لا يخضعون لفحوصات وزارة الصحة، إلا أن عدد الوفيات ظهر أقل مقارنة بالسابق.

سبب انخفاض وفيات كورونا بالموجة الرابعة

وأضافت «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن انخفاض نسبة الوفيات في الموجة الرابعة يرجع لأن بعض الإصابات تحدث للمطعمين بلقاحات كورونا المطورة ضد عدوى الفيروس، ما يقلل من حدة الإصابة ويجعلهم أقل عرضة لعواقب المرض والأعراض الشديدة والخطرة.

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إلى أنه لا يمكن الحكم على شدة المتغير إلا بعد ملاحظتها على الحالات المصابة بها، خاصة وأنه هناك بعض المتحورات ما زالت تحت الملاحظة، وحالات أخرى شديدة الأهمية مثل المتحور الهندي دلتا، وكذلك متغيرات غير مؤثرة، فضلا عن المتغيرات المقاومة للقاحات وصاحبة القدرة على الهروب من الأجسام المضادة بالجسم، ولذلك لا يمكن الحكم على مدى قوة المتغيرات إلا بعد الدراسات عليها.

عبدالوهاب: المتغيرات الجديدة أقوى من كورونا

وأوضحت، أن نظرية ضعف فيروس كورونا كلما انتشر على نطاق أوسع نظرية خاطئة، خاصة وأن المتغيرات الجديدة منها الأقوى من «كوفيد 19» نفسه، مثل المتحور الهندي دلتا.

ومن جانبها، ذكرت الدكتورة هالة زايد، أن اللقاح المصري اعتُمد في السفر لـ12 دولة أوروبية، كما أعلنت أن مصر تسلمت مليونا و500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.