الصحة: مصر تدخل ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال 4 أسابيع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر تدخل ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال 4 أسابيع من الآن، موضحة أنّه كلما زادت وتيرة تطعيم المواطنين كلما كانت حدة الموجة أقل.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الأكاديمية فاطمة، أنّ حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، تهدف لتشجيع المواطنين على حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي، مشيرة إلى أنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر الآن مطمئن.

وتابعت زايد، أنّ أدوية بروتوكول علاج مصابي كورونا متوافر، ولدينا مخزون استراتيجي من تنكات الأكسجين، فضلا عن استقبال مواد خام خاصة بلقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني المصري.

وتحدّثت وزيرة الصحة والسكان، عن رفع اسم مصر من القائمة البريطانية الحمراء، موضحة أنّ التقييم البريطاني جاء بناء على رؤية خطة مصر لتوزيع اللقاحات، وحثّ المواطنين على حجز اللقاح وحرص الدولة على تطعيم العاملين في المؤسسات، موضحة: «كانت خطوة جيدة لرفع مصر من القائمة الحمراء».

وعقدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، مؤتمرا صحفيا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، لاستعراض آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر، وجهود التعاون بين مصر وألمانيا في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

زايد: الأجهزة الطبية في مصر من توقيع «سيمنس» الألمانية

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على حجم التعاون المصري الألماني في مجال الأجهزة الطبية والتشخيصية، لا سيما في مجال الأشعة المتقدمة، مشيرة إلى أن معظم الأجهزة السابق ذكرها تستوردها مصر من شركة سيمنس الألمانية.