حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

تكره امرأة برج القوس الضغوط والقيود، ولا تتردد في مواجهتها بلسان حاد سليط لا يُميّز بين شخص وآخر، كما أنها امرأة تعشق ممارسة الرياضة والسفر ولقاء الأصدقاء، وتؤدي الخدمات شرط أن لا يُفرض عليها شيء، ويقدم «الوطن» في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة، ويطالبك ذلك بأن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك وأن تعمل في صمت واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

المريخ والشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء، وقد يساعدك ذلك في التغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.