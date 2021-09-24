حظك اليوم برج الدلو الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الدلو بحب السفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنهم يكرهون الروتين والملل، ويسعون للحصول على امتيازات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في وضع معاكس، وقد يثير المشاكل ومن المهم أن تتماسك أمام الضغوط واحذر المكائد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.