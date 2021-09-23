شقيق عادل إمام يكشف حقيقة إصابة «الزعيم» بفيروس كورونا

أعرب المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عن استياءه الشديد من تداول أنباء تُفيد بإصابة «الزعيم» بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

عصام إمام: الزعيم يتمتع بصحة جيدة

وقال عصام إمام، لـ«الوطن»، إنّ شقيقه عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة تمامًا لأخبار إصابته بفيروس كورونا؛ إذ أنه يقضي وقته حاليًا داخل المنزل مع أفراد عائلته وأحفاده، مطالبًا الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم تداول أي أخبار مغلوطة تتعلق بأسرة «الزعيم».

وأوضح أنّ هذه النوعية من الأخبار تضر الأسرة، وتُحدث حالة من القلق والخوف لدى العائلة وكذلك الجمهور، لافتًا إلى أنّ قرار مُشاركته في موسم دراما رمضان 2022، لم يُحسم بعد.

وكان المخرج رامي إمام، استنكر تداول شائعات كثيرة بشأن الحالة الصحية لوالده؛ إذ قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «الحقيقة دائمًا يسألوني أخبار صحة والدي إيه؟، وكأن الناس طول الوقت فاهمة إن عادل إمام تعبان، وأطمئن جمهوره ومحبيه بأن الزعيم الحمدلله تمام وكويس وصحته جيدة، وإن شاء الله السنة الجاية هيكون هناك أعمال فنية جديدة»، رافضًا الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

عادل إمام في مسلسل فلانتينو

يذكر أنّ آخر ظهور للفنان عادل إمام على شاشة الدراما، كان من خلال مسلسل «فلانتينو» عام 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث مسلسل فلانتينو، حول نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو»، وزوجته «عفاف» سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.