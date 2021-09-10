جمال العدل: رفضت العمل مع عادل إمام عشان معجبتنيش طريقته

قال المنتج جمال العدل، إن الأسماء الفنية الجديدة لا يمكنها أن تتحمل عبء البطولة في الأعمال الفنية، بسبب وجود فجوة كبيرة بينهم والجيل السابق.

وحول النجمة شريهان، أوضح العدل، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج «السيرة»، الذي يعرض عبر قناة «DMC»: «رهان كسبته، ووجودها في إعلان رمضان أثر بالإيجاب على مسرحية كوكو شانيل».

العدل: شريهان اتولدت عشان المسرح

وأضاف: «الست دي اتولدت عشان المسرح، ومسرحيتها الأخيرة عالمية ومش شبه المسرح اللي موجود، عملنا حاجة سابقة 30 أو 40 سنة قدام.. لما بعمل حاجة ببقى عاوزها محترمة، والمسرحية نجحت وأتمنى أكمل المشروع وهو عبارة عن 13 أو 14 عمل مسرح، نفسي شريهان ومنى زكي ومنة شلبي يبقو موجودين».

وأوضح: «كان نفسي أشتغل مع عادل إمام، واتقابلنا عشان نشتغل ومعجبتنيش طريقته ومشيت، هو أهم راجل جه في تاريخ الشغلانة وكبرها وتقلها وعملها قيمة، وهو أهم قيمة في تاريخ مصر، لأنه عاوز ناس معينة يشتغلوا له، لكن أنا كشركة أحب أضيف له، حتى لو حاجة صغيرة».

يسرا كانت زعلانة مني بسبب مسلسل فوق مستوى الشبهات

وأكد «العدل» أنه لا يضع شروطا معينة أمام أي ممثل لكي يتعاون معه: «أتعامل بمنطق تعاونوا على البر والتقوى، ويسرا مش بتتشرط عليّ، ساعات بتصر على حاجات وأنا بصر على حاجات ونشوف هنعمل إيه، وكانت زعلانة مني بسبب مسلسل فوق مستوى الشبهات، لحد ليلة رمضان بتقولي إنت هتبطلني؟، لكن أنا قلت لها الناس هتقول عليكي إنتي ملاك وهتكسري الدنيا وده اللي جرى».