مستشار رئيس الجمهورية: لم نصل حتى الآن لذروة الموجة الرابعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا لا تُعني وصول مصر لذروة الإصابات، حيث إن معني الذروة هو الوصول لعدد كبير وثابت لعدة أيام ثم نصل لموجة من الانخفاض، «لم نصل حتى الآن لذروة الموجة الرابعة».

تاج الدين: الزيادات حاليا مازالت في حد المعقول

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن هناك ترقب دقيق للوضع الوبائي المصري، وفيه يتم متابعة نسب الزيادة الخاصة بالحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث إن كافة الزيادات حاليا مازالت في حد المعقول.

تاج الدين: الخبرات المصرية السابقة ساعدتنا في عدم تفشي الفيروس بالموجة الرابعة

ولفت إلى أن الخبرات المصرية السابقة في التعامل مع مثل تلك الحالات وتطعيم المواطنين، نجحت في تقليل حدة الإصابات بشكل كبير، «من كرم ربنا الغالبية العظمى من الحالات تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة، والتطعيم عامل يساعد بنسبة 85% من الأثار الجانبية للمرض».

وأوضح أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، كما أن مصر وصلها حتى الآن 32 مليون جرعة لقاح، «إدينا 10 مليون مواطن اللقاح، 5 مليون منهم حصلوا على الجرعتين، وفيه جزء كويس معمول من الدولة لتوفير اللقاحات ببرنامج زمني، ودي حاجة رائعة».

وأكد أن هناك الكثير من دول العالم تشيد بإجراءات مصر لمواجهة كورونا وتوفير اللقاحات، «مصر لديها دقة في تسجيل ومتابعة اللقاحات وفحصها من قبل وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، والمنظومة بتسير بشكل شديد الحرص، وبنتعامل مع أي لقاح يصل إلينا كأنه حاجة جديدة وبيتم فيها فحصها ومتابعتها والتدقيق فيها».

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية في حالة انعقاد دائم ومتابعه دقيقة ولحظية للوضع الوبائي، «الهم الأساسي والرئيسي هو حماية الوطن والمواطن من تداعيات المرض، وهو ما يتأتي مما يجرى من تطعيمات والتأكيد على الألتزام بالإجراءات الاحترازية».

وتابع: «لو فيه أي زيادة من عدد الحالات محتاجة فتح أماكن جديدة بعد زيادة الحالات هيكون ده متوفر، وهناك متابعة للوضع الوبائي، والدول التي استقبلت اللقاح واستخدمته ستجيز دخول المواطنين المصريين ممن معهم شهادة حصول على اللقاح لأراضيها، وده دليل على دقة تسجيل اللقاحات في مصر».