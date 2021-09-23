سفير ألمانيا: نساعد مصر للاكتفاء من إنتاج لقاحات كورونا

قال السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن توفير لقاح كورونا لمصر وكذلك توفير الدعم الطبي يعد مشاركة بسيطة من ألمانيا لمصر في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن جائحة كورونا تعد ظاهرة أثرت على العالم وليس في مصر أو ألمانيا فقط، مستندا لما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التغلب على الجائحة يجب أن يكون بالتوزيع العادل للقاحات في الدول العالم أجمع.

وأضاف فرانك هارتمان، أن هناك صداقة وعلاقة قوية بين مصر ودولة ألمانيا، مؤكدا على أن هذه الصداقة ستظل صداقة دائمة ودعم مصر في كل المجالات، خاصة الجانب الطبي، موضحا أن هناك تعاون كبير، وذلك عقب زيارة وزيرة الصحة نهاية الأسبوع المقبل وتنفيذ كل الاتفاقيات.

ألمانيا تسعى لتوفير اللقاحات لمصر

وأشار السفير، إلى أن دولة ألمانيا تسعى لتوفير كل اللقاحات لكل الدول التي تحتاج إلى لقاحات كورونا في ظل جائحة كورونا، وبصفة خاصة مصر التي تربطها بألمانيا علاقات طيبة في مختلف المجالات، موضحا أن ألمانيا تسعى لتوفير اللازم لإنتاج اللقاحات في مصانع فاكسيرا، وستقدم كل مساعدة لمصر للوصول للإنتاج الذاتي».

تطعيم من هم فوق الـ12 عاما ضرورة

وأوضح أن هناك بعض الأبحاث تشير إلى ضرورة تطعيم الأطفال من هم فوق سن 12عاما، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، بالإصافة إلى نتائج المبشرة في تطعيم الحوامل التي توضح أنه ليس هناك أضرار، كما أن هناك تعاون في تجهيز المستشفيات مثل شركة بايرن لتوفير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، لاستعراض سبل التعاون بين دولتي مصر وألمانيا لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

يذكر أن مصر استقبلت مساء أمس الأربعاء، مليونًا و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة «فرانك هارتمان»، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.