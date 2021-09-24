أعلى 5 شهادات خماسية ثابتة بعائد ربع سنوي في البنوك

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، حيث تقدم البنوك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي على رأسها، شهادات الإدخار الخماسية الثابتة، بعوائد تنافسية ومدد صرف متنوعة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أعلى 5 شهادات خماسية ثابتة، ذات العائد الربع سنوي، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، بعد قرار المركزي بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

شهادة بنك الإسكان والتعمير

وتعد الشهادة الخماسية الثابتة بعائد ربع سنوي من بنك التعمير والإسكان، واحدة من أعلى شهادات الادخار، إذ أنها تتيح لعملاء البنك باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بمدد مختلفة، بعائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 9% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

شهادة بنك المشرق

كما تتيح الشهادة الخماسية الثابتة من بنك المشرق، باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بمدد مختلفة من 3 – 10 سنوات بعائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 11% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

شهادة بنك القاهرة

كما تعد شهادة البريمو الخماسية ذات العائد الثابت من بنك القاهرة من أهم وأعلى الشهادات ذات العائد الثابت والمتغير بمدد مختلفة، بعائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 10.75% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

شهادة البنك الزراعي

وتأتي شهادة النماء من البنك الزراعي المصري ضمن الشهادات الخماسية الثابتة بعائد ربع سنوي في البنوك هذا العام، إذ تتيح عائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 10.25 % سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

شهادة البنك التجاري الدولي

وأخيرا الشهادة الخماسية بعائد ربع سنوي من البنك التجاري الدولي CIB، والتي تتيح عائد ثابت ومتغير بمدد مختلفة، وعائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 10% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.