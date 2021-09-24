أخبار البحيرة في 24 ساعة.. افتتاح معرضين ومصرع اثنين

شهدت محافظة البحيرة، أمس الخميس، عدد من الأحداث كان من بينها افتتاح معرضي «أهلا بالمدارس» بمركزي دمنهور وإيتاي البارود، حيث تقوم مديرية التموين والتضامن الاجتماعي بتنظيم هذه المعارض بأسعار اقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

مصرع شاب ومسن غرقا

ولقى شاب يدعى ياسر عطية 27 عاما مصرعه غرقا داخل ترعة بقرية شبرا النونة بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء حديثه في هاتفه المحمول، حيث انزلقت قدمه وسقط داخل الترعة، وجري انتشال الجثة وحفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

كما لقى مسن يدعى عبدالجواد السيد الفقي، 63 عاما، مصرعه غرقا داخل ترعة بمنطقة إفلاقة بدمنهور ظهر أمس، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة؛ إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى جثة مسن إثر غرقه، وجري حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

السيطرة على حريق

وشهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة اندلاع حريق هائل داخل محل بويات وحديد وذلك بمنطقة العكريشة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخمادة وجري تحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

سقوط أمطار بالبحيرة

وسقطت أمطار خفيفة على مدينتي رشيد والمحمودية بمحافظة البحيرة قبل قليل، كونهما من المدن الساحلية، كما قامت الوحدات المحلية بتنفيذ نموذج محاكاة للأمطار وذلك للوقوف على مدى جاهزية محطات الصرف والصفايات للشتاء.

إصابة 4 في حادث تصادم وتحديد هوية المصابين

كما أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سياره ملاكي وتوك توك، بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من نورا احمد محمد 40 سنة، وادي النطرون مصابة بكسر بالكعبري اليسري وكدمات متفرقه بالجسم، كريم رضا زهران 7 سنوات وادي النطرون، مصاب بجرح بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، دنيا إبراهيم زهران 18سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، محمد رفاعي محمد 29 سنة، مصاب بكدمات، وجرى نقلهم إلى المستشفي لعمل الاسعافات، وحرر محضر بالواقعة.