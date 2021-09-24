ضبط طبيب بيطري يعالج المواطنين في الإسكندرية

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، نتائج أعمال المرور على المنشآت الطبية الخاصة خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم ضبط طبيب بيطري يمارس مهام الطبيب البشري في إحدى العيادات الخاصة، بالإضافة إلى غلق 22 منشأة طبية، بجانب منح 11 منشأة أخرى مهلة تتراوح بين أسبوعين وشهر لتقنين أوضاعهم وإزالة المخالفات، وذلك بعد تفقد 36 منشأة طبية على مستوى إدارات المديرية.

صحة الإسكندرية تتفقد 36 منشأة طبية خاصة

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن فرق المرور التابعة للعلاج الحر بالمديرية والمناطق الطبية، قامت بالمرور على 36 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات خاصة وعيادات تخصصية ومراكز طبية ومعامل.

3 منشآت طبية فضوا الشمع الأحمر

وأضاف «السقعان»، في بيان الخميس، أنه تم استصدار قرارات بالغلق الإدارى لـ 19 منشأة طبية لعملها بدون ترخيص، ومنح 11 منشأة أخرى مهلة تتراوح بين أسبوعين وشهر لإزالة المخالفات، كما تم ضبط مركز علاج طبيعى وعيادة جلدية وعيادة أسنان بمنطقة سموحة، سبق غلقهم بالشمع الأحمر وقام المسئولون عنها بفض الشمع والعودة للعمل، حيث تم تحرير محاضر لهم.

طبيب بيطري يمارس الطب البشري في الإسكندرية

وأشار إلى أنه تم ضبط «مينا س.ش» طبيب بيطرى، يزاول مهنة الطب البشري بإحدى العيادات الطبية الخاصة فى غياب صاحبة العيادة، وتم عمل محاضر بقسم الشرطة وإحالة المسئولين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.