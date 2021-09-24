بلينكن: واشنطن تتطلع إلى مواصلة العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إن بلاده تتمتع بعلاقة وثيقة وبشكل استثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود وحتى الآن، مضيفا قبيل لقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، إن واشنطن تتطلع إلى مواصلة هذه العلاقات للسنوات المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بلينكن يؤكد التزام واشنطن بإقامة علاقات مستدامة مع جميع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي

وأكد بلينكن، في بيان التزام واشنطن تجاه المنطقة وإقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع جميع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، واوضح الوزير الأمريكي، أن الجسر الجوي الأخير إلى أفغانستان، دليل حي على كيفية قيام شركاء بلاده، الخليجيين بتقديم الدعم الحاسم في أوقات الحاجة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن واشنطن تقدر ذلك، وشدد «بلينكن»، على معالجة بعض التحديات التي وصفها بـالأكثر رعباً في العالم، من خلال محاربة الإرهاب، وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «اليوم نعتمد أيضًا على بعضنا البعض لمواجهة الأوبئة ومكافحة التغيرات المناخية».

من جانبه، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الوزيرين بحثا أولويات التعزيز المستمر للعلاقات بين البلدين ذات المنفعة المتبادلة، مضيفة إن المسؤولان اكدا سعي موسكو والرياض إلى مواصلة العمل المشترك الذي يراد منه أن يضفي على التعاون المتعدد الأوجه بين البلدين طابع الشراكة الاستراتيجية".

وشدد الوزيران، على أهمية تنفيذ الاتفاقات حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي تم التوصل إليها على مستوى القمة في وقت سابق.

وفي سياق آخر، عقد لافروف، لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، على مش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الخميس، في نيويورك، بنظرائه السويدية آن ليندي، والقطري محمد بن عبدالرحمن، والسلوفيني أنزيه لوجار، والأرميني آرارات ميرزويان.

وجرى خلال لقاءات وزير الخارجية الأردني، بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، والجهود المستهدفة حل الأزمات، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».