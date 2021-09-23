اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.. قادة الخليج يهنئون الملك سلمان

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة من العاهل البحريني الملك حمد، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وعبر الملك حمد عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً له موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته.

وأشاد الملك البحريني في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بعمق العلاقات التي تربط البلدين وما تشهده من تطور ونمو مستمرين.

وتلقى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيات تهنئة مماثلة من الأمير سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس وزراء البحرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وأكد على متانة وعمق العلاقات التي تربط الكويت بالمملكة، كما أشاد بالإنجازات التنموية المتميزة التي شهدتها المملكة العربية السعودية.

وتسلم خادم الحرمين الشريفين برقيتين منفصلتين من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

وأرسل سلطان عمان هيثم بن طارق برقية للملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة والعمر المديد ، وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.

في غضون ذلك تلقى الأمير محمد بن سلمان برقيات مماثلة من نظيره الكويتي الشيخ مشعل، ومن وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

هنأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، العاهل السعودي باليوم الوطني الـ91.