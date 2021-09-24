شيرين أبو العز تكشف تفاصيل أزمتها مع ابن طارق العريان (فيديو)

كشفت اللبنانية شيرين أبو العز، تفاصيل الأزمة التي نشبت مؤخرا بينها وبين عمر ابن طارق العريان في أحد المطاعم.

وقالت «أبو العز»، أثناء حديثها في قناة الجديد اللبنانية: «القصة من الأول أنا كنت سهرانة في مكان مع أصحابي، في نصف السهرة ذهبت إلى دورة المياه، ووجدت عمر أمامي حاولت أسلم عليه، فوجئت ببنت تأتي من خلفه وتمسك بيده وتعمل حركة ليست مظبوطة أمام الجميع، وتضحك ضحكة استفزازية ويذهبان إلى الأسانسير واعتقدت انهما سينصرفان».

وأكملت «أنا اتضايقت، عمر كان رفيقي وتجمعنا صداقة عمل، ورجعت على الترابيزه التي أجلس بها وجلسوا أمامي في ترابيزة أخرى، وهي استمرت في استفزازي وذهب أحد من اصدقائي كان يجلس معنا على الترابيزة إليها وقال لها اسمحي لي بكلمة بطريقة جنتل، قال لها لا يصح أن يصدر منها هذا التصرف فبدأت تشتم فيه وتدخل عمر هو الآخر وبدأوا التدافع بالأيدي».

وتابعت «البنت اللي معه دفعت صديقي وقع علي ركبه وهو ضعيف وقع اتكسر، محدش يتمنى أن الحكاية توصل لهذه المرحلة كلنا زعلانين، لم يكن لدي علاقه بعمر غير الشغل وتحولت إلى صداقة وتليفونات وشات من فترة يطمئن عليا وعلى وضع البلد وكل ما يجمعنا صداقة عمل فقط، لا أعلم ماذا كانت تعتقد الفتاة، ممكن يكون عمر فهمها عكس ذلك».

واستطردت «لم أكن أعرف البنت قالوا إنها تدعي اسما سليمان، عملت بحث عنها اتضح أنها كانت مشاركة معي منذ عدة سنوات في مسابقة ملكة جمال أنا حصلت على لقب الملكة وهي الوصيفة».

وأكملت «تواصل معي طارق العريان لمعرفة القصة مني، وقال إنه فاهم القصة وكان بصفي، طارق لم يحب البنت ولم يحب أن تكون متواجدة مع ابنه، وطلب التواصل مع أحد الشباب لحل الموضوع ودي، واتفقوا أن الموضوع اتحل خلاص، وفوجئنا أن الموضوع انتشر».

وتابعت «ثاني يوم نزل عمر قدم شكوى ولم يسمع لكلام والده، وعندما رفع دعوى قمت برفع دعوى أنا أيضا لكي يفصل القضاء بيننا، وهناك ردود وإصابات على جسمي، سببها لي عمر أثناء الخناقة، أنا بعز عمر وأستاذ طارق واضطريت أظهر لأوضح الموضوع».