اندلاع حريق محدود بوزارة التربية العراقية

اندلع حريق، أمس الخميس، داخل الساحة الداخلية لوزارة التربية وسط العاصمة العراقية «بغداد»، وقال مصدر أمني عراقي في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع داخل كرفان في الساحة الداخلية لوزارة التربية.

وأضاف المصدر الأمني العراقي، أن الفرق منعت امتداد النيران إلى شواغر الوزارة.

«الدفاع المدني العراقي»: الحريق اندلع في كرفان مشيد من ألواح «السندويج بنل» سريع الاشتعال

وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اخماد الحريق، وأوضحت في بيان، أن فرق الدفاع المدني تمكنت في وقت متأخر من أمس الخميس من اخماد الحريق اندلع في كرفان، مشيد من الواح «السندويج بنل» سريع الاشتعال، الذي يحتوي على مواد مستهلكة داخل ساحة وزارة التربية في منطقة القصر الابيض وسط العاصمة «بغداد»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وأضافت المديرية العراقية، أن فرق الدفاع المدني، طوقت وعزلت وابعدت خطر انتشارها الى الأماكن القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

وفي 7 مايو الماضي، أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، إخماد حريق اندلع في سوق الشامية غربي محافظة الديوانية، وقالت في بيان في ذلك الوقت، إن فرقها سيطرت على حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من ألواح «الجينكو» مخصصة لبيع ملابس المستعملة والأجهزة الكهربائية داخل سوق الشامية غربي محافظة الديوانية.

وأشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أن فرقها طوقت النيران التي اشتعلت داخل 12 كشك وأبعدت خطر امتدادها وحجمت أضرارها عن المحال التجارية والأكشاك المجاورة وأنهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية.