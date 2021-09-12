إهمال جسيم ومضاعفات وإفشاء أسرار.. مشاكل هددت حياة ياسمين عبدالعزيز

كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تطلبت سفرها العاجل إلى سويسرا على متن طائرة طبية مجهزة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها، وكادت أن تفقد حياتها بسببها.

ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها.. «شفت الموت»

«شفت الموت وكان قريب جدًا».. قالتها الفنانة ياسمين عبد العزيز في تدوينتها الأخيرة بعد تعافيها، عبر حسابها على «إنستجرام»، لتكشف حجم خطورة وضعها الصحي، وهو ما أكد عليه زوجها أحمد العوضي في تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس، في برنامجها «كلمة أخيرة»، قائلا: إنها تعرضت لإهمال جسيم بالإضافة إلى إفشاء أسرار حالتها الصحية.

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز لخطأ طبي؟

توجهت ياسمين عبد العزيز لإجراء جراحة بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية، وكان من المقرر أن تمكث في المستشفى 3 أو4 أيام على أقصى تقدير، ولكنها تعرضت لمضاعفات خطيرة، وفقا لـ «العوضي».

وحول ما إذا كانت ياسمين عبد العزيز تعرضت لخطأ طبي، قال «العوضي»: «مقدرش أقول لحد الآن إن في خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية».

- إهمال جسيم

وأكد «العوضي» في حديثه أكثر من مرة، أن الأطباء لم يتمكنوا من علاج زوجته قبل حدوث مضاعفات، بسبب الإهمال في متابعة وضعها الصحي، مضيفًا: «ما حدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت هتروح فيها».

وروى «العوضي» أن ياسمين كانت تعاني من آلام شديدة حتى شعرت أنها قريبة من الموت، وهاتفت الطبيب الذي قال لها إنه حاليا في إجازة، وأضاف ضاحكا: «روحي إتعشي وإتمشي».

- إفشاء أسرار وتفاصيل الحالة الصحية

وشن هجوما على الطبيب الذي كشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، في الوقت الذي كانت تتكتم فيه الأسرة على الأمر وهو ما وصفه بـ «مخالفة أخلاق المهنة»، متابعا: «مش عارف ليه بيطلع ويتكلم، وهو مش من فريق الأطباء المعالجين؟».

وأكد «العوضي» أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الطبيب المعالج الذي وصفه بـ«المهمل ومفشي الأسرار».