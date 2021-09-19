عايدة رياض تبكي بعد سؤالها عن ياسمين عبدالعزيز: هترجع لجمهورها الكبير

قدمت الفنانة عايدة رياض التهنئة للقائمين على تنظيم مهرجان الفضائيات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة: «مبروك للمهرجان الجميل اللي كل سنة بيكون أحسن من الأول وبيكون جامع لكل الفضائيات في الوطن العربي، واللي من خلال التعاون بينهم بقى في تقدم وتعاون بينتج عنه مسلسلات حلوة، وبقى في ممثلين سوريين ومصريين ولبنانين ومخرجين ومنتجين كبار من الوطن العربي، وده خلى في تعاون أثمر بجد عن نتائج، والفن دلوقتي بقى في تقدم، ومن خلال المهرجانات الجميلة اللي بيتم تنظيمها وبتقربنا من بعض».

بكاء عايدة رياض بسبب ياسمين عبدالعزيز في مهرجان الفضائيات

وتطرقت الفنانة عايدة رياض للحديث عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي تبكي، قائلة: «ياسمين بعد نجاحها الكبير مع أسرة عمل اللي مالوش كبير إن شاء الله هترجع بالسلامة وربنا هيشفيها، وهترجع لجمهورها الكبير اللي بيحبها في الوطن العربي، ولجوزها ولأولادها وهترجعلنا إن شاء الله بالسلامة، هي إنسانة بسيطة وطبيعية وبتحب كل اللي حواليها وحنونة وجميلة وربنا يرجعها لأولادها وجوزها بالسلامة وللدنيا كلها».

تعرضت لإهمال جسيم بالإضافة إلى إفشاء أسرار حالتها الصحية

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أجرت جراحة تتعلق بالأمراض النسائية، وكان من المقرر أن تمكث في المستشفى 3 أو 4 أيام على أقصى تقدير، ولكنها تعرضت لمضاعفات خطيرة، حيث تطلب الأمر سفرها العاجل إلى سويسرا على متن طائرة طبية مجهزة وكادت أن تفقد حياتها بسبب هذه الأزمة الصحية، وبعد تعافيها من هذه الأزمة كتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، مؤكدة أنها تعرضت لإهمال جسيم بالإضافة إلى إفشاء أسرار حالتها الصحية.