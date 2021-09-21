محافظة القاهرة تكشف حقيقة تحويل حديقة الميريلاند إلى محلات وجراج

قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة إن ما يثار بشأن تحويل حديقة الميريلاند بمصرالجديدة إلى محلات وجراج، عار تماما عن الصحة لافتا إلى أن الحديقة جارٍ تطويرها ورفع كفاءتها.

وأضاف أن الحديقة شهدت التشغيل التجريبي لبحيرة ونافورة راقصة في مايو الماضي، بالإضافة إلى مطاعم ومجمع سينمات وجراج أسفل الإنشاءات لخدمة رواد الحديقة تحت إشراف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومحافظة القاهرة، بالإضافة إلى جراج خاص بالموقع يسع حوالي 250 سيارة، و تقدر مساحة حديقة الميريلاند بـ 50 فدانا، تم تطوير 22 فدانا منها.

أعمال تطوير حديقة الميريلاند

وأشار إلى استمرار أعمال التطوير بحديقة الميريلاند بالقاهرة حيث تم إنشاء برجولات و3 نوافير أرضية وشلال متدرج ونافورة نصف دائرة و5 دورات مياه وتطوير المدخل الجنوبي كاملا، وشملت أعمال التطوير إنشاء مشايات رخام صيني بطول 6 كم و«تراك أحمر»، بطول 3 كم، وزيادة المساحات الخضراء لـ 38 ألف متر مسطح، وإنشاء خزان مياه أرضي، وآخر لمياه الشرب، ومنظومة حريق متكاملة وشبكة إنارة كاملة لكل مكونات الحديقة وبالتالي لاصحة لما يتردد عن تحويل حديقة الميريلاند إلى أنشطة أخرى.

مطاعم عالمية وبحيرة داخل الميريلاند

كما تتزين حديقة الميريلاند بالأشجار العالية وتضم بحيرة، وأراضي للتزلج، ومشتل خاص يستعمل في تشجير الحديقة وبيع النباتات للجمهور، فضلا عن إنشاء بعض المطاعم العالمية بالإضافة لعروض الدولفين وكلاب البحر.

جدير بالذكر، أن تاريخ إنشاء حديقة الميريلاند يعود إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، ووقتها كان البارون إمبان صاحب الأرض، وبعد قيام ثورة يوليو، وصدور قرار التأميم تم نقل نادي سباق الخيل إلى منطقة نادي الشمس، وسمي بعد ذلك بنادي الفروسية، وفي عام 1958 تم تخطيط المكان لتكون به حديقة مكان النادي، وأطلق عليها اسم حديقة الميريلاند.