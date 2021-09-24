«شعراوي»: إزالة 5226 مبنى مخالفا و2208 حالات تعد على الأراضى الزراعية

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولى من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، نجحت في إزالة 5226 مبنى مخالفا في جميع المحافظات على مساحة حوالي مليون و776 ألف متر مربع، موضحا أن محافظة الشرقية قامت بإزالة 906 مبانٍ مخالفة على مساحة 177 ألف متر مربع، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 429 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 410 مبانٍ مخالفة على مساحة 25 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 355 مبنى على مساحة 32 ألف متر مربع، وأزالت محافظة كفر الشيخ 274 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأوضح التقرير الذي تلقاه «شعراوي»، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 2208 حالة تعدي على الأراضي الزراعية لمساحة 10789 فدانا، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 562 حالة إزالة، وبني سويف 212 حالة، والمنوفية 220 حالة، والغربية 288 حالة، والأقصر 127 حالة.

وأكد «شعراوي» أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، كان له الأثر الأكبر في دفع جهود المحافظات، والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يوميا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة 18، والتي تستمر على مدار 3 أشهر، وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

جدول زمني محدد

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية، مشددا على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدي، وذلك وفقاً للقانون، مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية.

جدير بالذكر أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفذ على 3 مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021، وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/221 وحتى 26/11/2021.

وتستهدف هذه الموجة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف في جميع المحافظات على مساحة حوالي 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة أكثر من 12.5 ألف فدان.