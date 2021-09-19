التنمية المحلية: «مشروعك» وفر 1.5 مليون فرصة عمل

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو الماضي وحتى الآن، في تنفيذ 3500 مشروعا، بقروض 746 مليون جنيه، وفرت نحو 42 ألف فرصة عمل، موضحا أنّ إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» منذ انطلاقه حتى الآن، تقترب من 180 ألف مشروع بقروض 21 مليار جنيه، وفرت أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل، وذلك في إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة.

المنيا وسوهاج في صدارة المستفيدين من «مشروعك»

وتلقى شعراوي تقريرا عن برنامج «مشروعك»، مؤكدا أنّ المشروعات لها دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف تعزيز الدور المهم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة بمصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 21 ألف مشروع، يليها محافظة سوهاج بـ19 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ18 ألف مشروع، ثم الدقهلية والشرقية بـ15 ألف مشروع لكل منهما، ثم محافظة بني سويف بـ14 ألف مشروع، ثم أسيوط بـ13 ألف مشروع.

دعم التكتلات وخلق فرص عمل

وأشار شعراوي، إلى أنّ الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصري، ما يساهم في خلق فرص عمل لسكان القري المستهدفة، فضلا عن مساهمة «مشروعك» في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية، واستخراج رخص تشغيل المحلات التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك»، وتطوير الأسواق القروية.

تسهيل إجراءات التمويل

وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ برنامج مشروعك لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات، بل يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك، لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع، والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

ولفت شعراوي، إلى الانتهاء من تغطية جميع المحافظات بـ260 مقرا لـ«مشروعك» بجميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وجرى توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أي معوقات.