انخفاض حاد في الرطوبة وتراجع درجات الحرارة بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، طقس معتدل، اليوم الجمعة، بعد انخفاض نسبة الرطوبة بشكل كبير، لأول مرة منذ أشهر، وهبت الرياح الباردة على المدينة الساحلية ليبدأ طقس الخريف فعلياً، وتنتهي الموجه الحارة التي اجتاحت المحافظة لعدة أشهر في فصل الصيف، فيما ارتفعت أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية بالشواطئ، وسط غياب أشعة الشمس وحلول طقس غائم جزئياً، ضمن جو غير مستقر ومتقلب، مع توقعات بعدم هطول الأمطار.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 24 سبتمبر

وسجلت درجات الحرارة، في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، 27 درجة مئوية، الأمر الذي تسبب في كسر موجة الحر بالمدينة الساحلية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 49%، ما يشير إلى انخفاض حاد في نسبتها، إضافة إلى وصول سرعة الرياح إلى 24 كيلومتر في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار.

حالة أمواج البحر

وتسبب نشاط الرياح، الذي زاد اليوم مع انخفاض الرطوبة واختفاء أشعة الشمس، في ارتفاع أمواج البحر بعدد من شواطئ الإسكندرية، وعلى رأسها الشواطئ الغربية، تزامنا مع تحذيرات إدارة السياحة والمصايف من ارتفاع الأمواج وخطورة السباحة في عمق مياه البحر لحماية مرتادي الشواطئ من حوادث الغرق، خاصًة مع تهافت العشرات على الاستحمام في البحر والاستمتاع بأخر أيام شهر سبتمبر قبل حلول نوات الشتاء على المدينة.

وتستقبل شواطئ الإسكندرية خلال الشهر الجاري قليل من المصطافين، بسبب انتهاء موسم الصيف، فيما يقبل أهالي المدينة على الشواطئ للاستمتاع بهذا الطقس الخريفي، خاصة وأنه أحد الفصول المفضلة لدي أهالي المدينة الساحلية.