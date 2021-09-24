النيابة تعاين مسرح جريمة ذبح عريس الإسكندرية (فيديو)

انتقل رئيس نيابة المنتزه ثان برفقة قوات الأمن من قسم شرطة المنتزه ثان، إلى مسرح جريمة مقتل شاب أحمد إبراهيم، 21 سنة، الذي تم ذبحه على قضبان قطار منطقة العصافرة، منذ قرابة أسبوع وذلك برفقة شهود العيان لتقديم وصف كامل عن جريمة القتل الذي راح ضحيتها عريس قبل فرحه باسبوع بسبب رفضه تسليم خاتمه الفضي لقطاع الطرق في ذات المكان.

معاينة النيابة لمسرح الحادث يتزامن مع يوم فرح الضحية

ولعل توقيت معاينة مسرح جريمة عريس الإسكندرية هو الحدث الأبرز بها، حيث أنه جاء في ذات اليوم الذي كان من المقرر أن يتم فيه إقامة فرحه، اليوم الخميس، وهو الأمر الذي أثلج صدر والدته كونها تشعر أن حق نجلها يعود مع يوم من المفترض أن يكون يوم سعادته.

وتواجدت «الوطن» في مسرح الجريمة بالتزامن مع معاينة النيابة التي اصطحبت صديق المجني عليه والذي كان معه وقت العبور من ممر السكة الحديد قبل أن يوقفهم قطاع الطرق في تلك المنطقة الذين حاولوا سرقة خاتمه الفضي وهو ما نتج عنه دفاع الشاب عن ذلك ما ترتب عليه مشاجرة انتهت بذبحه بسلاح أبيض.

المعاينة أراحت والدة عريس الإسكندرية جزئياً

وقالت سامية زكي، والدة المجني عليه، إن اهتمام النيابة والشرطة بأخذ حق ابنها ومعاينة الحادث قد أشعرها بقيمة ابنها لديهم وليس لديها فقط: «حسيت عندنا حكومة بتجيب حق المظلوم.. إحنا مكناش هنعرف نجيب حقنا مع البلطجية دول لولا الحكومة ربنا يبارك لهم، ريحوا قلبي شوية وعقبال ما يبردوا ناري يوم إعدام اللي قتل ابني».

الأم لم تقدر على رؤية معاينة قتل ابنها

وأضافت الأم لـ «الوطن» في بث مباشر، أنها لم تقدر على رؤية وصف صديق ابنها لما حدث له قبل قتله: «مقدرش اشوفهم وهم بيحكوا عن أن ابني اتقتل إزاي.. صعبة أوي عليا اللحظة دي».

ويعود الحادث إلى الأسبوع الماضي حين اتجه العريس للسير مع أصدقائه فرحا قبل إقامة حفل زفافه بأسبوع، صار معهم حتى الساعات الأولى من الفجر ثم عاد إلى منزله، قبل أن يعترضه مجموعة من البلطجية أثناء سيره بحرم السكة الحديد بمنطقة العصافرة، واوقفوه تحت تهديد السلاح، بهدف سرقته خاتم من يد، إلا أنه رفض التنازل عنه فقاموا بالتعدي عليه وطعنه عدة طعنات مما أدى لمقتله، ليحصلوا على الخاتم بعد ذلك وفروا هاربين من موقع الحادث، ليتركوه يلقى مصيره فجراً قبل أن يأتي شقيقه محاولا إنقاذه إلا أنه قد لقى مصرعه بعد نقله إلى المستشفى.