20 إصابة جديدة بكورونا في كفر الشيخ و3 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات بمستشفيات المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لمصدر طبي، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في كفر الشيخ خلال الساعات الماضية إلى 35 حالة، فيما واصلت المديرية إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات عقب تصريح وزارة الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية بحلول ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ما يستوجب استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلال سيارات متحركة تجوب المراكز بعد التسجيل على موقع الوزارة .

كورونا في كفر الشيخ.. عودة مستشفى بلطيم للعزل الكامل

وعقب دخول مصر في ذروة الموجة الرابعة قررت وزارة الصحة والسكان عودة مستشفى بلطيم المركزي كمستشفى عزل كامل لاستقبال إصابات كورونا، نظرا لتجهيزه بأحدث الأجهزة منذ بداية الجائحة في 2019، حيث يستقبل المستشفى المصابين بالفيروس ممن تستدعي حالتهم الرعاية المركزة، وفقا للتحويلات الواردة من وزارة الصحة والسكان.

إعلان الطوارئ لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

وأعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ بكافة المستشفيات وأقسام العزل لمواجهة كورونا في كفر الشيخ، عقب تزايد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية كما جرى الدفع بطواقم طبية والرجوع إلى نوبتجيات العزل مرة أخرى بشكل كامل، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجها الأطباء والتمريض بالإضافة إلى توفير بروتوكولات العلاج المحدثة والتي وفرتها الوزارة.

إحصائيات كورونا في كفر الشيخ

ووفقا لمصدر طبي بالمحافظة، فإن إصابات كورونا في كفر الشيخ، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، ما دعا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى عقد اجتماع مع مديري المستشفيات لمناقشة الاستعدادات لمواجهة الفيروس، فضلا عن توفير سيارات متنقلة تجوب المراكز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ضمن مبادرة «معا نطمن» التي دشنها رئيس الوزارء قبل أيام قليلة.