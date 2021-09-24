عمال البتروكيماويات بفلسطين ينعون «طنطاوي»: أفنى حياته مناضلا صلبا

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، برقية عزاء من أسامة الحاج أحمد، رئيس نقابة العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في فلسطين، مستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق لمصر.

وجاء في نص البرقية، «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق لمصر، وبهذه المناسبة الأليمة فإنني أتقدم باسمي شخصيًا وكل الزملاء في مجلس الإدارة وكافة العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في فلسطين- محافظات غزة، بأحر التعازي والمواساة لكم ولعموم عمال وشعب مصر الشقيق وحكومته وقيادته السياسية».

لن ننسى مواقفه الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وأضافت: «لقد أفنى المشير طنطاوي جل حياته مناضلا صلبا وقائدا عسكريا فذا مدافعا عن مصر وشعبها وأحد أبطال العبور في حرب أكتوبر عام 1973، ولن ينسى عمال وشعب فلسطين مواقفه الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي اعتبرها قضية العرب الأولى».

وجاء في ختام البرقية: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويه والشعب المصري الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء».