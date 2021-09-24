القوى العاملة: ورشة عمل لتطوير خطة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة بالصعيد

عقدت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ورشة عمل في إطار مبادرة «مهارتك أساس مهنتك» لتعزيز ريادة الأعمال وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل لهم، لتطوير الخطة التدريبية لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والمراكز الثابتة والمتنقلة في محافظات صعيد مصر.

وأوضحت أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، ومنسقة الورشة، أنها تهدف إلى توفير التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب في مختلف المجالات، وتستهدف هذه الخطة بشكل خاص الشباب في المناطق المحرومة بقرى مبادرة «حياة كريمة»، فضلاً عن تحديث مناهج التدريب وتوفير تدريب مدربين متخصصين، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع القطاع الخاص لتوفير الخبرة الفنية لتوفير التدريبات، وكذلك التدريب الداخلي وفرص العمل المحتملة.

تدريبات على المهن المختلفة في 6 محافظات

ومن المقرر أن تستهدف البرامج ما يقرب من 1000 شاب، لتدريبهم على المهن المختلفة حسب أولويات طلبيات التشغيل في المحافظات الست المستهدفة وهي «الأقصر، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف ومطروح».

كما أوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والبرنامج، والتي تهدف إلى مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا وتحسين فرص العمل من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات الحديثة والتشبيك مع القطاع الخاص وتعزيز القدرات المؤسسية، وتدريب كوادر التدريب المهني والمراصد ومكاتب التشغيل، بالإضافة إلى وحدات تمكين المرأة.

تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التخطيط ودعم القرار

كما يتعاون الطرفان أيضا لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التخطيط ودعم القرار، وذلك من خلال آلية التمويل الإستراتيجية التي يقدمها البرنامج المصري الإيطالي لتبادل الديون.

شارك في ورشة العمل المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وفريق عمل الإدارة المركزية للتدريب المهني، وممثلي الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى مديري المديريات ومديري مراكز التدريب الثابتة ومسئولي التدريب في مديريات القوى العاملة بمحافظات «الأقصر، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف ومطروح»، وبمشاركة ماريانا برسوم، وميلاد نجيب، وفريق العمل المعاون لهم من برنامج الأغذية العالمي.