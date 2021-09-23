القوى العاملة: صرف مليار و424 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 416 ألف عامل

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة، بلغت مليار و424 مليون جنيه، استفاد منها 416 ألفا و666 عاملا يعملون في 3824 منشأة، وذلك حتى نهاية يونيو 2021.

وقال «سعفان»، إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة وافق على البدء في تنفيذ ضوابط صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي، والتىي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

دعم العاملين بالقطاع السياحي

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للعاملين بالقطاع السياحي من خلال الصندوق، منوها إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي تدريجيا بفضل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، تقدم ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة الصندوق، بالشكر والتقدير للقائمين على الصندوق للدور الحيوي الذي لعبه في صرف إعانات الطوارئ للعاملين خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وبعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

مساندة المنشآت المتعثرة بسبب ظروف اقتصادية

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، تم إنشائه بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.