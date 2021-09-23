بدء مؤتمر المهرجان القومي للمسرح بدقيقة حداد على روح المشير طنطاوي

بدأ المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري، مساء اليوم، بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وذلك قبل إعلان تفاصيل الدورة الـ14 المقرر انعقادها في الفترة من 27 سبتمبر من الشهر الجاري حتى 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر إعلان تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان القومي خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم، والكشف عن أسماء النجوم المقرر تكريمهم خلال حفل افتتاح الدورة الـ14، مع إعلان عدد العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، والكشف عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، وأهم الإصدارات خلال هذه الدورة وأسماء مؤلفيها.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

ويحضر المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان القومي للمسرح، الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار، مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد المسرحي جرجس شكري، بخلاف أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

وتأتي الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح تحت عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، مع استهداف عرض نماذج متميزة مما قُدم في قطاعات العرض المسرحي بمصر، بهدف تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر رسائل تنويرية لبناء الإنسان، والتنافس بين المبدعين من فنانين المسرح.

غياب مسرح الطفل

وقال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن الدورة الرابعة عشر للمهرجان هذا العام، لن تشهد عروض خاصة بمسرح الطفل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، إن هناك 6 عروض لمسرح الطفل تقدمت للمشاركة في المهرجان، ولكن تم رفضها لأنها لا ترقى لمستوى المنافسة.

وتابع: «في الدورات القادمة نتمنى تقديم عروض مسرحية للأطفال تستحق، وليست مجرد عروض مدرسية».

وفيما يخص مشاركة فرق مسرحية من البنوك والشركات في المهرجان القومي للمسرح، قال يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان: «مفيش ولا شركة قدمت عروضا، ولا بنك غير بنك مصر فقط، في السابق المسرح كان نشط في النقابات العمالية والبنوك والشركات».

واستطرد: «يبدو أن فيروس كورونا أثر للأسف على الفرق المسرحية لهذه الأماكن، والسنة دي لم ينافسوا، وعدد العروض المقدمة من البنوك والمجتمع المدني قليل جدا».